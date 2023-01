Ce a putut-o intreba Horia Brenciu pe Lidia Buble: "Si el are nasul mare"

Lidia Buble a fost invitata la podcast -ul lui Horia Brenciu, care a intebat-o ce parere are iubitul ei de nasul ei."Cand va sarutati, nu-l deranjeaza nasul tau? Eu nu am avut niciodata o persoana cu nas ca al tau", a fost intrebarea adresata de Horia Brenciu catre Lidia Buble."Ba, pe el nu, pe mine. Mie mi se turteste. Si el are nasul mare (n.r. iubitul ei). Si sa stii ca toti barbatii care au trecut prin viata mea s-au indragostit, in primul rand, de nasul meu. Si toti m-au pus sa jur ca eu ... citeste toata stirea