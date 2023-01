Feciorul lui Aurel Tamas, unul dintre cei mai indragiti clujeni, a implinit 23 de ani si calca pe urmele tatalui sau."Tamas Aurel Antoniu aduna inca un an in buchetul vietii. Sunt mandru cu asa urmas", a scris indragitul Aurel Tamas.Cei doi au aparut impreuna in cateva clipuri de pe YouTube, iar Tony Tamas canta foarte bine."La multi ani, Tony! Nu e usor sa fii feciorul lui Tamas, dar ai toate atuurile ... citeste toata stirea