Ce sfaturi a primit un IT-ist care vrea sa se mute din Cluj la Oradea!: "In Oradea, orice fata vorbeste frumos cu tine"/Cel mai "pont" oras!

IT-ist clujean in cautarea casei ideale: De ce Oradea este in topul listei luiUn IT-ist din Cluj care lucreaza remote cere sfatul internautilor daca sa se mute la Oradea. Tanarul a facut si un document cu cele mai importante criterii pentru el atunci cand locuieste intr-un oras in care a acordat note fiecaruia dintre aceste criterii. A ales 15 orase, din care sase l-au interesat in mod special: Cluj, Oradea, Bucuresti, Craiova, Sibiu, Satu-Mare. Cel mai mare punctaj l-a obtinut Oradea ( ... citește toată știrea