O singura zodie din cele 12 este protejata de Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Recunoscut drept un sfant crestin atat in Biserica Catolica, cat si in Biserica Ortodoxa, Sfantul Gheorghe este sarbatorit la data de 23 aprilie.Sfantul Gheorghe este considerat unul dintre cei mai importanti sfinti militari, fiind cunoscut in special pentru legenda in care a ucis un balaur pentru a salva o printesa si un oras intreg. Aceasta legenda a fost popularizata in Evul Mediu si a dus la o mare popularitate a ... citeste toata stirea