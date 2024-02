Ce zodie esti in astrologia chinezeasca. Data nasterii este cel mai important element, e una dintre cele mai influente practici astrologice din lume

In astrologia chineza, zodia este determinata nu doar de data nasterii, ci si de anul in care te-ai nascut. Aceasta zodie este strans legata de ciclurile lunare si este una dintre cele mai vechi si influente practici astrologice din lume. Fiecare zodie chinezeasca este asociata cu anumite trasaturi de personalitate, calitati si caracteristici care ar putea influenta viata si relatiile unei persoane.Afla ce zodie esti in zodiacul chinezesc in functie de data nasterii:Feb 17 1950 - Feb 05 ... citește toată știrea