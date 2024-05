Cele mai amuzante nume de strazi din Cluj-Napoca: de la nume de scule, la alimente si urari de bine, Clujul are de toate !

In Cluj-Napoca, chiar si o simpla plimbare pe strazile orasului poate deveni o adevarata aventura lingvistica. Cu nume care te fac sa zambesti si sa te gandesti la cele mai neasteptate lucruri, strazile orasului nostru se remarca printr-o creativitate debordanta.Sa incepem cu Strada Ciocanului, un nume ce pare sa aduca la viata imaginea unui fierar din vremuri demult apuse, in timp ce pe Strada Cepei, poate iti vei aminti de toate retetele traditionale romanesti, in care ceapa joaca un rol ... citește toată știrea