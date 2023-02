Cele mai frumoase "cazinouri" din Romania

Cazinoul din Parcul Central Cluj nu a fost niciodata un cazinou, in adevaratul sens al cuvantului. Cladirea inspirata de palatul Sanssouci din Potsdam, Germania, si proiectata de Lajos Pakey, avea o destinatie similara cu cea de acum. In anii dupa inaugurarea sa, in el au fost organizate baluri elegante, facand uz nu doar de frumusetea cladirii in sine, dar si a imprejurimilor aparte - cladirea are o terasa generoasa si fantani arteziene in zona.In mai multe orase romanesti exista cazinouri, ... citeste toata stirea