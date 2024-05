Cele mai frumoase sportive culturiste s-au intrecut la Gala de Fitness de la Cluj-Napoca! FOTO-VIDEO Proba costumelor de baie

O competitie inedita a fost gazduita la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Peste 350 de sportivi, printre care si multe tinere fete, s-au intrecut in weekend pe scena campionatului National de Culturism si Fitness Challenge- in ideea de a obtine titlul de cea mai frumoasa culturista din Romania.Federatia Romana de Culturism si Fitness a organizat Campionatul National de Culturism Fitness si Fitness Challenge la Cluj-Napoca, in perioada 15-19 mai 2024 la Cluj-Napoca. La competitie au participat ... citește toată știrea