Cele mai norocoase zodii in luna octombrie. Sustinute de Mercur, care traverseaza semnul Balantei, vor avea noroc triplu!

Contextul astrologic al lunii octombrie este unul mult mai bun si mai dinamic decat al lunii septembrie, iar unele zodii vor castiga mult mai bine de pe urma muncii lor. Cele mai norocoase zodii in luna octombrie 2022 vor fi sustinute atat de Mercur, care va traversa semnul Balantei, cat si de Saturn, care isi incheie si el miscarea retrograda in zodia Varsatorului.Zodia Taur, vremuri prielniceNativilor Tauri le merge de minune in luna octombrie, nu doar pentru ca sunt muncitori si organizati ... citeste toata stirea