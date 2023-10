Adina Buzatu este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Celebra stilista a venit la "40 de intrebari cu Denise Rifai" pentru a dezvalui aspecte mai putin cunoscute publicului din viata sa.Stilista a marturisit ca nu poarta foarte des jeansi, insa ca are cateva perechi pe care ocazional le pune in congelator.Intrebata de Denise Rifai cate perechi avea in congelator la momentul interviului, Adina a marturisit ca niciuna, dar ca este un truc la care apeleaza frecvent.Adina Buzatu ... citeste toata stirea