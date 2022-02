Cine ajunge in finala Survivor 2022?! Smiley a facut dezvaluirea

Smiley crede ca prietenul lui CRBL va ajunge in finala Survivor Romania 2022.CRBL s-a certat cu Andreea Tonciu, iar Smiley i-a luat apararea.CBRL va ajunge in finala de la Survivor Romania 2022"El spune intotdeauna ce nu ii convine si daca nu ii place de cineva nu poate sa ascunda. E un tip sincer si cred ca are sanse mari sa ajunga cat mai departe, pentru ca e foarte bun. El le da solutii inedite la jocuri si il copiaza si Razboinicii si Faimosii", a spus Smiley, invitat la emisiunea lui ... citeste toata stirea