Cine este Alex Furman, zis "Furmarelu", concurentul de la Survivor, de la Pro TV: A studiat design la Cluj, iar apoi s-a inrolat in armata in Israel

Alex Furman, cunoscut si sub pseudonimul "Furmanelu", se afla printre cei 20 de curajosi care au plecat in Republica Dominicana pentru a participa la editia din 2025 a emisiunii Survivor Romania, difuzata la Pro TV. Tanarul de 24 de ani si-a construit deja un parcurs impresionant, plin de experiente unice si provocari.La doar 18 ani, Alex a parasit orasul natal pentru a studia design vestimentar la Cluj-Napoca. Desi initial parea ca si-a gasit directia, in scurt timp a realizat ca nu se ... citește toată știrea