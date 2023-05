Dan Ursa a obtinut marti seara colanul de imunitate si a ajuns direct in finala de la Survivor 2023 Romania.Ceilalti doi finalisti care vor lupta pentru marele titlu sunt Carmen Grebenisan si Andrei Krisan, ambii din Cluj.Agent de vanzari si familist convins, Dan Ursa a lasat viata comoda din Cluj pentru aventura de la Survivor Romania. La fel ca si Carmen Grebenisan, Dan Ursa face parte din surprizele acestui sezon. Privind inapoi, in data de 9 ianuarie, in prima zi a competitiei, nimeni nu ... citeste toata stirea