Cine este Florin Bodron, frumosul tanar student din Cluj, care isi cauta nevasta la emisiunea "Mireasa", de la Antena 1: "Caut o femeie simpla"

S-au ales cei 9 concurenti pentru emisiunea "Mireasa", sezonul 11, iar printre ei se numara si un clujean, Florin Michael Bodron. Tanarul in varsta de 25 de ani locuieste in Cluj-Napoca si a decis sa vina la emisiunea matrimoniala pentru a-si gasi jumatatea si sa se aseze la casa lui.Concurentul este in cautarea unei femei simple, naturale, care sa-i puna inima pe jar. Florin a mentionat ca a avut trei relatii amoroase si nu a inselat niciodata."Numele meu este Florin Michael Bodron, am 25 ... citește toată știrea