Cine este tanara care se crede "prea draguta pentru a munci"

O tanara care activeaza pe TikTok a starnit un val de reactii negative pe retelele sociale, dupa ce a afirmat este "prea draguta pentru a munci".Femeia sustine ca este "prea draguta pentru a munci". Dezvaluirile sale de pe TikTok au starnit un val de critici.Lucy Welcher, din Canada, apare intr-un clip video in timp ce bea o cafea cu gheata in masina ei si se plange ca nu doreste sa munceasca."Nu vreau sa lucrez pentru tot restul vietii", a spus adolescenta in videoclipul acum sters. "Arat ... citeste toata stirea