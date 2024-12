Ciocolata Dubai este istorie! Salamul de biscuiti Dubai ii ia locul chiar inainte de sarbatori: ,,Nu am mai mancat atat de bun"/ "Ati luat-o razna"

Pe locul 10 in cele mai cautate lucruri de romani in 2024, pe Google, gasim ,,ciocolata Dubai", care s-a bucurat de o atentie si popularitate deosebit de mari in acest an. Apropierea sarbatorilor face insa loc pentru un altfel de preparat, ,,salamul de biscuiti Dubai".Preparatul contine crema de fistic, cu interior crocant de kataifi si glazura de ciocolata. Romanca care a publicat reteta pe site-ul sau culinar spune ca este foarte simpla de facut.,,Pe cuvant ca nu am mai mancat un salam ... citește toată știrea