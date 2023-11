Alina Ceusan a vorbit la podcastul moderat de Damian Draghici ca sotul ei este omul de care nu se vede despartita."L-am cunoscut pe sotul meu cand eram la inceputul zonei de online. Atunci incepeam zona de online, atunci cand l-am cunoscut. Sotul meu este un om creativ, un hair-stylist foarte bun in momentul de fata, dar si in momentul in care l-am cunoscut era un om foarte popular.Nu am spus si nici nu mi-am spus niciodata ca ma despart sau ca il parasesc pe sotul meu. Nu am avut astfel de ... citeste toata stirea