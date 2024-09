Clujeanca Anamaria Vaida, dezvaluiri dupa Insula Iubirii. Ce spune despre aventura cu Claudiu: "Nu trebuia sa uit ca el era acolo intr-un test, nu eu"

In interviul Insula Iubirii sezonul 8, acordat de ispita din Cluj, Anamaria Vaida a povestit care a fost experienta ei din acest sezon, unul fenomen, care a adunat si mai multi fani.Anamaria Vaida a recunoscut ca sezonul 8 i-a adus si ei un test si a vorbit deschis despre ce inseamna Claudiu pentru ea:"Imi placea mult compania lui, imi placea mult sa petrec timp cu el. (...) Am inceput sa imi dau seama treptat cam ce-i lipseste lui in relatie. Mi se parea ca il stiu de undeva, nu stiam de ... citește toată știrea