Clujeanca Carmen Grebenisan a trecut prin clipe cumplite. Vestea primita care i-a dat viata peste cap: ,,A fost cel mai mare rau pe care l-am resimtit"

Carmen Grebenisan a povestit probabil cel mai dureros episod din viata ei. Momentul in care a aflat ca tatal ei are cancer, dupa o lunga perioada de timp in care parintele i-a ascuns acest lucru.In cadrul emisiunii Vorbeste Lumea, Carmen Grebenisan a povestit cum a aflat ca tatal ei are cancer. Tatal fostei concurente de la Survivor Romania a fost diagnosticat cu o tumoare cancerigena, iar vestea a venit ca un soc pentru intreaga familie.Carmen Grebenisan a dezvaluit ca a aflat de boala ... citește toată știrea