Clujeanca Carmen Grebenisan, despre cea mai dificila perioada din viata sa: "Mama nu era acasa, bunica punea presiune pe noi"

Carmen Grebenisan este una dintre cele mai urmarite influencerite din mediul online, acolo unde posteaza zilnic si tine legatura cu urmaritorii sai. Blondina este de multi ani in mediul online, putini insa stiu ca si Carmen a avut perioade foarte dificile in viata. Influencerita regreta cel mai mult ca a pierdut legatura speciala pe care o avea cu fratele sau in urma unor probleme in familie.Influencerita a vorbit despre momentul in care familia sa s-a confruntat cu o situatie financiara ... citește toată știrea