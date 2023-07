Carmen Grebenisan a fost una dintre finalistele concursului Survivor, care s-a desfasurat in Republica Dominicana. Clujeanca a rezistat cinci luni in cadrul competitiei, cinci luni grele atat pentru sanatatea ei fizica cat si mentala.Influencerita spune ca inca nu a reusit sa revina la vechea normalitate."Realist, nu mi-am intrat inca in ritm, trebuie sa fiu sincera. Simt ca inca ma adaptez - la ideea de a posta constant ceea ce fac, de a ma gandi la planurile pe urmatoarele zile, la a-mi ... citeste toata stirea