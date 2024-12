Clujeanca de la MasterChef a parasit competitia in lacrimi. A fost facuta praf de un chef: ,,Sa dea Dumnezeu sa fie comestibil"

Clujeanca Andreea Corb, in varsta de 22 de ani, a parasit competitia MasterChef, ieri, 3 decembrie. Tanara si-a luat adio cu ochii in lacrimi de la emisiune, dupa ce chef Catalin Scarlatescu i-a adresat un mesaj dur.Tanara era deja cunoscuta drept un food influencer din Cluj-Napoca in mediul online, insa aparitia la show-ul culinar i-a crescut audienta si a ajutat-o in a castiga si mai multa faima. Mai mult decat atat, aceasta a invatat diferite lectii in bucatarie pe care cel mai probabil o ... citește toată știrea