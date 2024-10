Clujeanul Alin Oprea "incoltit" de sotie intr-o dimineata! Cum l-a surprins Medana cu o escapada pe fostul solist de la Talisman FOTO

Medana Oprea nu inceteaza sa-si surprinda sotul, pe Alin Oprea, ori de cate ori are ocazia! Recent, poeta l-a dus pe Alin pe nepregatite intr-o cafenea celebra din Budapesta pentru a savura o cafea impreuna, in prima parte a zilei.Cei doi au calatorit la Budapesta, iar momentul special a avut loc la New York Cafe, renumita pentru frumusetea sa si considerata una dintre cele mai instagramabile cafenele din Europa.Alin a fost initial reticent, dar, in cele din urma, a cedat insistentelor ... citește toată știrea