Clujeanul care a castigat peste 1.5 milioane de dolari din poker - "Imi place ce fac, din asta traiesc!"

Un clujean, jucator profesionist de poker,Cosmin Joldis, a castigat peste 1 milion de dolari dupa ce a concurat la mai multe concursuri internationale.Joldis a castigat din turneele Live 713.389 de dolari, iar din cele online 850.610 de dolari, adica un total de peste 1,5 milioane de delorai in urma unei platforme de specialitate numita pokerdb.thehendonmob.com.Inceputurile poker-ului in viata clujeanului"Am inceput in facultate, jucam cu colegii de camin pocker si am vazut ca anumiti ... citeste toata stirea