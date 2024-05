Clujeni, pregatiti-va de plaja urbana si Beach Party! In 1 iunie 2024 se deschide sezonul Vamos a la Playa pe plaja din cartierul clujean Grigorescu

Avanpremiera Vamos a la Playa in 1 iunie pe plaja din cartierul Grigorescu, din Cluj-NapocaPregatiti-va costumele de baie! In 1 iunie 2024 se deschide sezonul de plaja in cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Clujenii sunt asteptati cu mic cu mare in 1 iunie 2024, de Ziua Copilului, la o avanpremiera de plaja in oras.Evenimentul Vamos a la Playa va avea intre 26-28 iulie 2024, dar in 1 iunie organizatorii s-au gandit sa faca o avanpremiera, pentru a deschide apetitul pentru plaja urbana. ... citește toată știrea