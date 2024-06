Clujenii au transformat inundatiile de sub podul din Marasti in pista de skateboarding: "Cand Clujul iti da balti, fa surfing pe ele!" VIDEO

Inundatiile de sub podul din Marasti, unde masinile raman blocate, transformate de un clujean in pista de skateboarding: "Cand Clujul iti da balti, fa surfing pe ele!"Dupa inundatiile recente care au transformat sub podul din Marasti intr-o veritabila piscina urbana si capcana pentru masini, doi tineri din Cluj-Napoca au gasit o metoda neobisnuita de a-si petrece timpul liber: dandu-se cu skateboardurile prin baltile formate!In timp ... citește toată știrea