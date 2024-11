Clujenii pot gusta din preparatele de la emisiunea MasterChef de la Pro TV. Exista, insa, o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca

MasterChef Romania 2024 aduce o surpriza majora pentru clujeni: acestia vor avea ocazia sa guste preparatele delicioase pregatite chiar de concurentii emisiunii. Producatorii au decis sa organizeze editii speciale in patru orase din Romania: Bucuresti, Timisoara, Iasi si Cluj. Astfel, fanii din aceste orase vor putea fi parte activa din experienta "MasterChef Experience - Gatit pentru tine", un eveniment exclusivist in care concurentii vor gati in fata publicului.Concurentii MasterChef ajung ... citește toată știrea