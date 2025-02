Clujenii rad de boicotul lui Georgescu: "CUMPARAM MASIV PE 10 FEBRUARIE"

Calin Georgescu, inspirat de succesul Croatiei si de dorinta de a ramane in mod constant in atentia publicului, a incercat sa inceapa un boicot asupra supermarketurilor din tara, cu scopul de a le convinge sa scada preturile. In timp ce unii cetateni vor asculta de indemnul lui Georgescu, unii clujeni au inceput sa glumeasca pe seama protestului.Un clujean, asteptandu-se la o miscare cu un impact macar vizibil, a fost surprins sa vada chiar opusul. Astfel, acesta a intrebat un grup dedicat ... citește toată știrea