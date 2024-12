Clujul, orasul "saracilor": Un nou bolid exclusivist, ce costa o avere, a aparut la Cluj!Nu va faceti iluzii ca vi-l permiteti: Pretul iti ingheata sangele

Un automobil rar si absolut spectaculos a fost surprins pe strazile din Cluj-Napoca: un Porsche 911 Dakar din generatia 992, ce are inca numere rosii provizorii. Acest model exclusivist, anuntat de producator ca va fi produs in doar 2.500 de exemplare la nivel mondial, atrage atentia prin designul sau robust si performantele impresionante.Porsche a anuntat incheierea productiei modelului 911 Dakar in noiembrie 2024, odata cu finalizarea celor 2.500 de unitati planificate. Ultimul exemplar a ... citește toată știrea