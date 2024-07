Concert de cosmar pentru Randi. Lumea a huiduit continuu si i-au strigat sa se opreasca. La final, a fost socat sa afle de ce VIDEO

Randi a avut la festivalul "Beach, please!" o experienta mai rea chiar decat Babasha la concertul Coldplay. Daca Babasha a fost huiduit o melodie, Randi a avut parte de fluieraturi tot show-ul.Randi, unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, a avut parte de un moment neplacut la festivalul "Beach, please", desfasurat in perioada 10-12 iulie. Concertul sau de ieri s-a incheiat mai repede decat era programat. In timpul spectacolului, artistul a auzit fluieraturi venind din public si a ... citește toată știrea