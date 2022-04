"Contesa digitala" ia o decizie radicala, vrea sa-si micsoreze sanii. Ana Morodan: "Dumnezeu mi-a dat multe"

Ana Morodan a luat o decizie radicala dupa ce a ajuns in impas. Asa numita "contesa digitala" se afla la un singur pas de bisturiu si sala de operatie. Influencerita are grave probleme de sanatate si a decis sa-si micsoreze sanii.Blondina se plange ca are mari dureri de spate, de aceea va fi nevoita sa recurga la aceasta procedura."Am sanii mari, cred ca o sa ii tai ca au ajuns pana la buric! Am o inteligenta, insa, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu si gratie. Asa sunt eu reala - ... citeste toata stirea