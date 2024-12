Cristi Danilet, fostul judecator clujean, nu-l poate ierta pe Klaus Iohannis: "Sper sa va retrageti in barlog ca aveti de unde alege"

Cristi Danilet, fostul judecator clujean, l-a criticat in termeni duri pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis.El a precizat ca in urma lui, Romania a ramas cu un urias sistem birocratic lent si autoritati carora nu le pasa de popor."Tot ce a spus Iohannis acum cateva minute nu are nicio legatura cu Romania pe care o lasa: un urias sistem birocratic lent, autoritati indiferente fata de cetatean, un mediu de afaceri praf, o justitie ineficienta, un sistem de invatamant care scoate analfabeti ... citește toată știrea