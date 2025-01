Cristian Tudor Popescu i-a declarat "razboi" lui Calin Georgescu: "Trebuie supus unui test psihiatric. Este vorba de un om nebun"

Cristian Tudor Popescu i-a declarat "razboi" lui Calin Georgescu, gazetarul precizand ca cel intitulat "suveranist" si "salvator Romaniei" ar trebui supus unui test psihiatric deoarece este vorba despre o chestiune medicala"Omul acesta ar trebui supus unui test psihiatric, cum se face pentru a obtine anumite functii, posturi in Romania, trebuie sa treci un test psihologic, chiar psihiatric. Asta este problema in clipa de fata. Nu mai are sens sa discut acum si sa contracarez ce spune domnul ... citește toată știrea