Cristina de la Insula Iubirii confirma o noua impacare cu Andrei Rotaru dupa ce a inselat-o cu ispita din Cluj: "Nu stiu nici eu in ce punct e viata mea"

Cristina, fosta concurenta de la Insula Iubirii, a confirmat recent ca s-a impacat din nou cu Andrei Rotaru. Desi acesta a avut o aventura cu Diandra, ispita din cadrul emisiunii de la Antena 1, Cristina a ales sa-i mai ofere o sansa si sa-l primeasca din nou in viata ei pe fostul ei sot. Fanii nu au primit prea bine noutate luand in considerare tot ce a facut concurentul cu ispita din Cluj in cadrul emisiunii. Amintim ca Andrei chiar voia sa plece de pe insula alaturi de Diandra, insa ... citește toată știrea