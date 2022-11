Cu cine era Culita Sterp in autoturism in noaptea in care a intrat in coliziune cu o alta masina. Tanara a aparut dupa impact

Cine este tanara blonda care se afla in masina cantaretului de muzica de petrecere din Hteg in momentul in care artistul a trecut pe rosu. A fost vazuta imediat dupa accidentul provocat in noaptea de 16 spre 17 noiembrie 2022.Culita nu era singur in masina in clipa in care a provocat accidentul din entrul Clujului, in urma caruia a fugit. Artistul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, in dreapta sa fiind o tanara superba, blonda.Artistul se intorcea de la filmariCantaretul se intorcea ... citeste toata stirea