Culita Sterp, pus la colt de un cantaret celebru pe care l-a acuzat ca voia sa se ridice pe spatele lui: "Nu inseamna ca suntem ramoliti"

Conflictul dintre Liviu Guta si Culita Sterp continua! Cei doi artisti au inceput sa-si arunce sageti in urma cu doi ani, cand Liviu Guta a comentat stilul muzical al lui Culita Sterp, sugerand ca acesta s-ar potrivi mai bine cu melodiile cu influente etno decat cu manelele. La acea vreme, Guta i-a acordat cantaretului nota 7 pentru performantele artistice.Desi subiectul parea uitat, acesta a fost readus in discutie recent, in cadrul emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai". Intrebat despre ... citește toată știrea