Culita Sterp s-a mutat la casa noua! Cum arata penthouse-ul de lux al familiei Sterp: ,,Multumim Doamne pentru tot" - VIDEO

Culita Sterp si Daniela Iliescu au inceput un nou capitol! Cei doi si-au adus fiica acasa, in apartamentul de lux in care s-au mutat recent.Initial, apartamentul fusese cumparat ca o investitie insa cei doi au decis ca au nevoie de o schimbare, hortarandu-se sa se mute acolo, dupa nasterea celui de-al doilea copil.Apartamentul se afla in Sebes, Alba, fiind decorat de Culita impreuna cu soacra sa, mama Danielei.,, Pentru ca sunt extrem de multe intrebari pe tema asta. Noi cand am inceput sa ... citește toată știrea