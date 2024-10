Culita Sterp, show de zile mari la Cluj! Ce gest a impresionat sutele de fani: ,,De ce sa stau pe scena daca oamenii stau in ploaie?" - VIDEO

Culita Sterp a facut un mega concert la Cluj!Cantaretul s-a aflat printre artistii care au urcat pe scena la Zilele comunei Mihai Viteazu, desfasurate in weekendul acesta.Interpretul de manele a dat scena pe public, cantand chiar din mijlocul fanilor, in ciuda ploii puternice.Am iesit si eu in ploaie aseara la concert, de ce sa stau pe scena daca oamenii stau in ploaie? Stau in ploaie sa mai cresc putin...", a scris Culita Sterp pe pagina saArtistul a mentionat ca, desi a plouat torential, ... citește toată știrea