Vali Vijelie este unul dintre cei mai bogati manelisti din Romania. Ajuns la 53 de ani, Vali Vijelie are atatea apartamente cumparate, incat le-a pierdut numarul.Invitat in emisiunea "In oglinda", Vali Vijelie a vorbit despre vorbele de invatatura pe care i le-a transmis tatal sau."Tata tot timpul ma invata sa am grija ce fac cu banii mei. Mi-a spus sa imi fac placerile, dar sa ma pregatesc si pentru viitor. Imi amintesc ca dupa Revolutie a vazut ca era Legea ilicitului si m-am dus si mi-am ... citeste toata stirea