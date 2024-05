Cum a aflat Adi Rus, sotul Vladutei Lupau, ca va fi tata pentru a doua oara. Fostul portar al lui CFR Cluj este "obsedat de familist", spune artista

Vladuta Lupau, in varsta de 33 de ani si Adi Rus, in varsta de 30 de ani, formeaza un cuplu superb de mai multi ani. Cu toate ca se cunosteau de ani buni, lucrurile au devenit serioase abia dupa ceva timp, cand ambii si-au incheiat relatiile in care erau implicati. Artista a fost atrasa de acesta si au inceput sa vorbeasca pe retelele de socializare.Cei doi sunt casatoriti din 2019, iar in urma cu aproape doi ani a venit pe lume primul lor copil, Iair. Acum, vedeta simte din nou bucuria ... citește toată știrea