Delia Matache a cantat in weekend la Zilele Orasului Nasaud, iar dupa concert au aparut comentarii in care era criticata pentru tinuta si atitudine."Oricum eram sigura ca o sa-l dezamagesc pe x de la Nasaud, imi pare rau, imi cer mii de scuze, imi pare rau ca am venit imbracata in tricoul ala de hip-hop, imi pare rau ca nu am venit intr-un costum. Regret normal!Ma bucur ca apar articole legate de muzica, de concerte si asa, chiar daca sunt eronate. Chiar ma bucur ca apare ceva pe profil, ... citeste toata stirea