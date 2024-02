Cum a reactionat Andra dupa ce a fost criticata ca o ajunge pe Gabriela Cristea la kilograme: "Sunt asumata"

Andra este una dintre cele mai cunoscute si apreciate cantarete din Romania, fiind urmarita la TV, ascultata la radio sau in concerte si admirata in reclame sau pe retelele de socializare. Cum este mereu in atentia publicului, fanii au constatat ca artista clujeana a luat ceva kilograme in plus si chiar au comparat-o cu Gabriela Cristea.Amuzata de curiozitatile si criticile fanilor, Andra a marturisit ca s-a chinuit sa slabeasca, insa acum nu mai face, considerandu-se o "grasuta frumoasa". ... citește toată știrea