Cum arata viata unei tinere al carei job este "sa cheltuie banii parintilor": "A avea grija de tine, este o meserie in sine"

O tanara a devenit vedeta pe TikTok dupa ce le-a aratat urmaritorilor o "zi din viata unei fiice profesioniste care sta acasa". Activitatile implica cheltuirea a mai mult de 50.000 de dolari (din banii parintilor) pe lucruri precum haine de designer, cursuri de Pilates si Botox.Roma Abdesselam, in varsta de 26 de ani, din New York, isi etaleaza adesea viata luxoasa pe TikTok, unde a strans sute de mii de urmaritori, care sunt uimiti de felul in care isi cheltuie banii. Roma - care nu a mai ... citeste toata stirea