Frumoasa clujeanca Carmen Grebenisan este vedeta la Survivor 2023, dar a primit deja o porecla in urma tensiunilor.Carmen Grebenisan a primit o porecla din partea Alinei Radi, ultima concurenta care a intrat in competitie."Rivalitatea" a aparut intre Carmen Grebenisan si Alina Radi, artista care a intrat recent in tabara Razboinicilor. ... citeste toata stirea