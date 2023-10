Cunoscuta si indragita Vladuta Lupau a primit ilegal de la stat suma de 8144 de lei, in timpul starii de urgenta din 2020, spunand ca nu a avut venituri si nu a putut sa isi desfasoare activitatea. Procurorii din Salaj au intrat pe fir si rapid au demonstrat ca artista s-a facut vinovata de falsuri repetate si risca 7 ani de inchisoare.In probele de la dosar se arata ca in luna iulie 2020 a incasat cel putin 21.000 de lei de la un concert, mai precis in 24 iulie 2020. Artista a mai avut o ... citeste toata stirea