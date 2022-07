Cum se manifesta "orbirea fetei", boala de care sufera Brad Pitt: "De aceea stau acasa"

Actorul Brad Pitt a spus intr-un interviu recent ca are prosopagnozie, o tulburare neurologica rara denumita in mod obisnuit orbirea fetei. Desi Pitt, in varsta de 58 de ani, nu a fost niciodata diagnosticat oficial cu aceasta afectiune, el a spus intr-un interviu pentru revista GQ ca s-a chinuit ani de zile sa recunoasca fetele oamenilor.In 2013, acesta a spus revistei Esquire ca incapacitatea sa de a recunoaste fetele oamenilor a devenit atat de grava incat a vrut adesea sa se izoleze. "De ... citeste toata stirea