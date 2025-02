Dan Negru a spus lucrurilor pe nume, dupa retragerea Simonei Halep din tenis: "A fost o intamplare"

Cunoscutul om de televiziune, Dan Negru, a reactionat dupa retragerea Simonei Halep din tenis. El a marturisit ca sportiva a fost o intamplare, o data la 50 de ani."Atat a trecut de cand Ilie Nastase a fost nr. 1 in 1973. Atat putem: o data la jumatate de secol. Prima editie a Australian Open a avut loc in 1905. Noi inca nu faceam rascoala din 1907. Suntem minori in performante sportive! 62% dintre noi nu practica nicio activitate fizica si am ajuns tara cu cel mai mic procent de sport de masa ... citește toată știrea