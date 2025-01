Dan Negru intervine in scandalul privind Porsche-ul lui David Popovici: "Mi-am amintit cat de gogoman am fost eu"

Dan Negru a reactionat pe retelele sociale, dupa ce ami multe nume cunoscute din tara noastra au dezbatut decizia lui David Popovici de a-si cumpara o masina de 120.000 de euro.Cunoscutul prezentator TV a precizat ca Porsche-ul campionului olimpic ii aminteste cat de gogoman a fost si el in tineretile lui."Porsche-ul lui David Popovici mi-a amintit cat de gogoman am fost eu! In 2010, atunci cand s-a lansat, un Bitcoin valora doar 30 de centi, insa si visele mele erau altele la vremea aceea. ... citește toată știrea