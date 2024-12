Dan Negru: "Moartea" mea de acum a strans in zece minute mii de like-uri". Prezentatorul TV spune lucrurilor pe nume despre fake news

Celebrul prezentator TV Dan Negru a spus lucrurilor pe nume cu privire la problema fake news care a cuprins toata social media.El a amintit ca si despre el s-au facut stiri false, in special despre moartea sa."M-a sunat Horia Moculescu."Deci traiesti" mi-a spus amuzat cand am raspuns. A vazut stirea din online ca am murit. "Moartea" mea de acum a strans, in 10 minute, vreo 200 de distribuiri si 1,5 mii de like-uri. Cand "am murit" prima data la stiri ,mama a plans toata ziua. Apoi, la ... citește toată știrea