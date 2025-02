Dan Sucu vine cu banii la Cluj: Patronul Rapid vrea mai mult de la oras, nu doar fotbalisti

Dan Sucu, patronul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, are planuri mari pentru Cluj-Napoca, iar acestea nu se limiteaza doar la jucatorii pe care vrea sa ii cumpere de la cluburile orasului. Conform Ziarului Financiar, una dintre companiile pe care afaceristul le detine va deschide un nou sediu in Cluj.Patronul Rapidului a intrat in atentia clujenilor datorita ofertei pe care a facut-o pentru Vladislav Blanuta, unul dintre cei mai apreciati jucatori ai Universitatii Cluj. Dan Sucu a intrat ... citește toată știrea